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إصابات في اعتداءات للمستوطنين وجنود الاحتلال برام الله وبيت لحم

إصابات في اعتداءات للمستوطنين وجنود الاحتلال برام الله وبيت لحم
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، في تجدد اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداءات المستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، إلى جانب تضرر مركبتين نتيجة احتراقهما من المستوطنين.

وهاجم أكثر من 30 مستوطنا من مستوطنتي "عادي عاد" و"شيلو" المزارعين في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، ما أسفر عن إصابة مواطن يبلغ (35 عاما)، بجروح في الرأس، جراء رشقه بالحجارة، ونقل على إثرها للمستشفى.

وحطم المستوطنون مركبة المواطن وحرقوها قبل أن ينسحبوا من المكان، فيما أصيبت مسنة بقنبلة غاز، جراء قمع قوات الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لأحد المستوطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأصيب العشرات بحالات اختناق في بيت لحم إثر قمع قوات الاحتلال للوقفة المنددة بوجود كسارة المستوطن، وما يقوم به من سلب الأرض لصالح توسيعها.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على الوقفة المنددة في بيت لحم، ما أسفر عن إصابة المسنة سعدة عبيات (65 عاما) بقنبلة غاز في القدم، ونقلت على إثرها للمستشفى.

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