سفير بكين بفرنسا: الصين تعتزم استعادة تايوان بأي وسيلة

العالم-اسيا والباسفيك

وتجدر الإشارة إلى أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالٍ، وتدافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، احتجت الصين لدى الولايات المتحدة بشأن تحليق الطائرة العسكرية الأمريكية "بوسيدون بي-8أ" فوق مضيق تايوان. وقد سميت مثل هذه التصرفات من الجانب الأمريكي بالتدخل المتعمد لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.

قبل ذلك، أجرت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية في المياه بالقرب من جزيرة تايوان "كإنذار خطير" للولايات المتحدة.