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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-06-2022

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-06-2022

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