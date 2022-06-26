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المغرب.. ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة

المغرب.. ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة قتلى المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية (خاضعة لإدارة إسبانيا)، إلى 23.

العالم -المغرب

وقال موقع القناة الأولى المغربية (حكومي)، نقلا عن مصادر محلية بإقليم الناظور (شمال) إن "5 مهاجرين من الذين اقتحموا السياج الحدودي للمدينة لقوا مصرعهم، مساء يوم السبت".

ويوم الجمعة، أعلنت إسبانيا أن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام مليلية، الواقعة شمالي المغرب وتخضع لإدارة مدريد، حيث تعد المدينة نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا.

وعقب محاولة الاقتحام، أفادت الرباط بمصرع 18 مهاجرا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإصابة عشرات آخرين، وفي صفوف أفراد الأمن المغربي.

فيما أعلنت سلطات مليلية، أن 130 مهاجرا على الأقل تمكنوا من دخول المدينة أثناء الاقتحام.

وبجانب مليلية، تخضع مدينة سبتة (شمالي المغرب)، فضلا عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى بالبحر المتوسط لإدارة إسبانيا، حيث يعتبرها المغرب "ثغورا محتلة".

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المغرب.. ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلةالمغرب.. ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلةالمغرب.. ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة

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