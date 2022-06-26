الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا جسيمة في قوانغشي الصينية

العالم - أسيا والباسفيك

وشهدت قوانغشي سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، مع تسجيل متوسط سقوط الأمطار 490.8 ملليمتر أكثر 1.6 مرة مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة خلال الأعوام السابقة.

وأطاحت الأمطار الغزيرة والمياه الناجمة عن كوارث مثل الفيضانات بـ3436 منزلا، ودمرت 159300 هكتار من المحاصيل، بحسب مؤتمر صحفي بشأن جهود السيطرة على الفيضان والإغاثة في المنطقة.

وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة بالفعل 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكي).

ويُتوقع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانغشي، حسبما ذكر مسؤول من مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.