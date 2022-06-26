تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

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ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1692 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 937 ألفا و37 إصابة.

كما سجلت شفاء 1726 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 917 ألفا و583 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2311 حالة وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1739 إصابة جديدة، وشفاء 1177 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 599 ألفا و676 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1492 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1345 إصابة جديدة، وتماثل 281 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و338 ألفا و109 حالات، والشفاء إلى مليونين و305 آلاف و799 حالة بنسبة 98.6%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و229 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.