الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب حزب الله العراق: مجاميع مرتبطة بتركيا وراء قصف حقول كردستان

كتائب حزب الله العراق: مجاميع مرتبطة بتركيا وراء قصف حقول كردستان
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اتهمت كتائب "حزب الله" العراقية، مجاميع مرتبطة بالمخابرات التركية بالوقوف وراء استهداف حقول النفط والغاز بمنطقة كردستان العراق.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الكتائب، جعفر الحسيني، في تغريدة له على "تويتر"، السبت، إنه "بحسب معلومات الجهد الاستخباري والأمني فان مجاميع مارقة تسكن طوزخورماتو على ارتباط بالمخابرات التركية هي من تقوم بقصف حقول كردستان".

ودعا الحسيني "الحشد الشعبي إلى ملاحقة المتورطين وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، قد قالت في بيان إنه "نعتقد أن ما حصل من عمليات استهداف لبعض الشركات في السليمانية عمل تخريبي"، مؤكدة أن استهداف الشركات في السليمانية تقف خلفه جهات خارجية.

وأَضافت الهيئة أن الغرض من الاستهداف هو تقويض الجهود المبذولة للخروج من أزمة البلاد، محذرة من "محاولات إرباك الوضع الأمني وخلط الأوراق من قبل من يريد ببلدنا سوءاً".

بدوره، أدان الرئيس العراقي برهم صالح "الاعتداء الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي شمالي العراق".

ونشر صالح تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، جاء فيها أن "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق، هو استهداف لاستقرار البلد، وضرب للاقتصاد الوطني".

وأَضاف صالح أن "لا خيار لنا إلّا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".

وتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية، يوم الجمعة، لهجوم صاروخي، فيما لم تعرف الأضرار حتى الآن.

روابط ذات صلة

أربيل تندد بهجمات 'كورمور' وتدعو بغداد لاتخاذ إجراءات 'فورية'

'المقاومة العراقية' تعلق على استهداف شركات في السليمانية

رشقة صواريخ تستهدف شركة دانة الاماراتية العاملة في حقل غاز كورمور

استهداف شركة "دانة غاز" شمالي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بين 'الحمر' و'الزرق'.. تحذيرات من تزايد الانقسامات داخل الولايات المتحدة

بالصور.. الكاظمي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

أصوات انفجارات في جنوب لبنان

بايدن يوقع أول قانون أمريكي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود

بعد هجمات تعرض لها.. طالباني يزور حقل 'كورمور' الغازي

طاقة انتاج الغاز الايراني تتخطى الملیار متر مكعب يوميا