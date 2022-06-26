شاهد: التحالف الاقليمي للدفاع الجوي، حبر علی ورق

العالم - خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان التحالف الاقليمي للدفاع الجوي يشمل تناقضات كثيرة، فقد دعي اليه دول في مجلس التعاون الخليجي وقطر وعمان، فيما تحكم علاقات ايران وهذه الدول اكثر من 25 معاهدة واتفاقية وكذلك الحال مع العراق ومع مصر والاردن فايران ليست علی عداء لامع مصر ولامع الاردن.

وأكد ان هذه التحالف لن يكون سوی حبراً علی ورق ولن يری النور وسيكون مصيره مصير تحالف سابق في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فعندما ذهب الی السعودية تم الاعلان عن تحالف من 42 بلد لايجاد منظومة ضد الارهاب في المنطقة وفشل هذا التحالف ولم يتحقق شيئاً.

وأوضح ان هذه المعمعة العسكرية والحرب النفسية تأتي من أجل التغطية علی التطبيع السعودي مع الاحتلال فهناك ترديد حول التطبيع السعودي في عهد بايدن او تأجيله الی ما بعد ذلك.