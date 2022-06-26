اللواء باقري: نواجه مختلف انواع التهديدات ومنها العسكرية

العالم - ايران

وقال اللواء باقري في كلمته اليوم الاحد خلال الملتقى الوطني للتربية في القوات المسلحة الايرانية المنعقد في جامعة "الشهيد محلاتي" في مدينة قم المقدسة جنوب طهران، في الاشارة الى ان الكثير من دول العالم من الممكن ان لا تواجه تهديدا ما او انها تواجه نوعا واحدا من التهديد: ان قواتنا المسلحة تواجه مختلف انواع التهديدات وتتعرض الجمهورية الاسلامية التي حصيلة جهود وجهاد على مدى عدة عقود من الزمن لمختلف انواع الهجمات والمؤامرات والتهديدات.

واضاف: اننا وفي الوقت الذي نواجه التهديدات العسكرية الخشنة من القوى الكبرى والتي لها مستلزماتها الخاصة بها، نواجه تهديدات اخرى ايضا.

واكد بان الكوادر البشرية من دون القدرة المعنوية غير قادرة على الصمود والمقاومة وقال: ينبغي علينا البحث عن قدرتنا امام اميركا من القيم المعنوية ومسار تربية الكوادر البشرية.

واكد بان مهمة القوات المسلحة فضلا عن مواجهة العدو في الميدان تتمثل ايضا بمواجهة حربه الناعمة ونشر الثقافة الثورية والاسلامية واضاف: ينبغي علينا دراسة نقاط الضعف والقوة وكذلك الفرص والتهديدات وتقييم الاوضاع الحالية ومعرفة اين نقف الان.

واشار الى تشكيل تنظيم داعش ووصول العراق وسوريا في حينه الى اعتاب السقوط وقال: ان العالم كله وقف وراء الارهابيين وامام ايران. انهم كانوا يملكون الكثير من الاموال والامكانيات الا ان المعدات المادية لم تجدهم نفعا واليوم ببركة دم الشهيد سليماني واقرانه قد استتب الامن في العراق وسوريا.