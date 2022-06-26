المرتضى يؤكد استمرار تعنت قوى العدوان في ملف الاسرى

العالم- اليمن

وقال المرتضى في تدوينة له على موقع تويتر : جديد اتفاق تبادل الاسرى استمرار التعنت والمماطلة والتسويف من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم في تقديم الكشوفات وفتور وتراخي وتغاضي من قبل المبعوث وفريقه.

وفي تصريح سابق اشار مرتضى انه بعد مرور اكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الاسرى برعاية الامم المتحدة لم نصل الى 20% من تبادل الكشوفات نتيجة مماطلة مرتزقة العدوان ورفضهم لكل الحلول والمقترحات المقدمة.

وطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات حازمة تجاه ذالك بدلاً من التماهي معهم اذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق.