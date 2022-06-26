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المرتضى يؤكد استمرار تعنت قوى العدوان في ملف الاسرى

المرتضى يؤكد استمرار تعنت قوى العدوان في ملف الاسرى
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى في حكومة الانقاذ في صنعاء عبد القادر المرتضي استمرار تعنت ومماطلة قوى العدوان ومرتزقتهم في ملف الاسرى

العالم- اليمن

وقال المرتضى في تدوينة له على موقع تويتر : جديد اتفاق تبادل الاسرى استمرار التعنت والمماطلة والتسويف من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم في تقديم الكشوفات وفتور وتراخي وتغاضي من قبل المبعوث وفريقه.

وفي تصريح سابق اشار مرتضى انه بعد مرور اكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الاسرى برعاية الامم المتحدة لم نصل الى 20% من تبادل الكشوفات نتيجة مماطلة مرتزقة العدوان ورفضهم لكل الحلول والمقترحات المقدمة.
وطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات حازمة تجاه ذالك بدلاً من التماهي معهم اذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق.

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المرتضى يؤكد استمرار تعنت قوى العدوان في ملف الاسرى

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