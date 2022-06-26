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الرئيس رئيسي يعلن موقف طهران من الحوار مع دول المنطقة

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي في طهران العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

العالم - ايران

واكّد الرئيس رئيسي على أنّ العلاقات مع العراق ضاربة في عمق التاريخ وتنبع من مشتركات الثقافة والدين وهي الأقرب مع باقي دول الجوار وأن الشعب العراقي هو أقرب الشعوب للشعب الايراني.

وقال رئيسي في مؤتمرٍ صحفيٍ مشترك مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور طهران، تم الاتفاق على تعزيز وتسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين، وشكر رئيس الحكومة العراقية على تسهيل سفر الزوّار الايرانيين وخاصةً زوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأشار رئيسي الی تأكيده للكاظمي علی أهمية العلاقات والحوار بين دول المنطقة لايجاد الحلول بينها وشدد علی ان الحضور الاجنبي في المنطقة يعقد من هذه المشاكل.

وأوضح الرئيس الايراني انه أكد لرئيس الوزراء العراقي علی ضرورة ايجاد حل للأزمة اليمنية وعلی استمرار الهدنة وانهاء الحصار ضد اليمن وضرورة انطلاق حوار يمني – يمني من شأنه ان يضع حداً للحرب الطاحنة في اليمن وينهي معاناة شعبه.

هذا ويزور رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي طهران، بعد زيارة للعاصمة السعودية الرياض.

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