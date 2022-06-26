البيت الأبيض: المفهوم الجديد لحلف الناتو يتضمن 'خطابا صارما' ضد الصين

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وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية للصحفيين، إن "فرق (الصياغة) من مختلف البلدان تواصل إجراء التغييرات النهائية على نص المفهوم الاستراتيجي (لحلف الناتو)".

وتابع المسؤول قائلا: "نحن على ثقة من أننا سنحصل على نتيجة جيدة للغاية. وسيحتوي المفهوم الاستراتيجي للناتو على خطاب صارم ضد الصين، الذي سيكون مختلفا بشكل كبير عن وثيقة عام 2010، عندما لم يتم ذكر الصين على الإطلاق، وكان يطلق على روسيا اسم شريك استراتيجي أو شيء من هذا القبيل"، على حد وصفه.

وستعقد قمة "الناتو"، يومي 28 و30 يونيو/ حزيران الجاري في مدريد.

وكان قد قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في الـ 19 من الشهر الجاري،إن المشاركين في الاجتماع سيعلنون أن "روسيا لم تعد شريكا للحلف"، بل "تهديدا للسلام والاستقرار".

في الوقت نفسه، وبحسب توقعات بعض المصادر، سيعلن قادة "الناتو" عن قرار بشأن نشر قوات جديدة في أوروبا.