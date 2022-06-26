إجلاء 250 شخصا من مصنع 'آزوت' في لوغانسك

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وقال ميروشنيك في منشور على قناته في تلغرام: "قام مقاتلو القوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية بإجلاء نحو 250 شخصا آخر من أراضي مصنع آزوت سيفيرودونتسك، من ضمنهم أطفال صغار".

ونوه السفير إلى أنه تم إجلاء نحو 200 مدنيا، أمس السبت، من مصنع "آزوت" للكيماويات.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني (جزيرة الثعابين) في البحر الأسود.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "قام العدو مرة أخرى بمحاولة فاشلة لضرب جزيرة زميني بالطائرات وبراجمات الصواريخ. ونتيجة لصد الهجوم أسقطت المنظومة المدفعية - الصاروخية "بانتسير إس" طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و12 صاروخًا".

وأكدت الدفاع الروسية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية المتمركزة في جزيرة زميني.