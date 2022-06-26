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نادي استقلال يسمي مدربا جديدا لقيادة الفريق

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اتفق ريكاردو سابينتو مع ادارة فريق استقلال الايراني لقيادة الفريق في مباريات الموسم المقبل.

العالم - فار

وتوصل النجم السابق للمنتخب البرتغالي و فريق سبورتنج لشبونة وبراغا ،ريكاردو سابينتو إلى اتفاق مع ادارة فريق استقلال لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل ليكون خلفا لفرهاد مجيدي الذي قاد الفريق الى احراز اللقب بعد عقد من الزمن و بدون أي خسارة.

سابينتو يتمتع بخبرة تدريبية مع الفرق الأوروبية و البرازيلية و العربية،لكنه سيختبر مهنته في الكرة الإيرانية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

واستضاف برنامج "فار" علی شاشة قناة العالم الاخبارية أحد لاعبي فريق استقلال وكان قائدا للفريق والمنتخب الايراني صادق ورمزيار للنقاش حول تسمية المدرب الجديد لفريق استقلال ليقود الفريق الموسم المقبل في الدوري الإيراني لكرة القدم.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..

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