قمة مجموعة السبع تبحث أزمات العالم خصوصاً الغذائية

العالم - أوروبا

على طاولة مستديرة التأمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، في بافاريا الالمانية وعلى جدول اعمالها الذي يستمر الى الثلاثاء جملة مواضيع وأزمات لعل اهمها الحرب في اوكرانيا واظهار دعم جديد لكييف بمواجهة موسكو، واستبدال واردات النفط والغاز من روسيا، وتنامي قوة الصين، والتغيرات المناخية.

ويؤكد متابعون ان اهم ملف سيكون على رأس جدول الأعمال ، الخفض الكبير في شحنات الغاز من قبل موسكو، الذي يهدف حسب الغربيين إلى التسبب بأزمة طاقة في أوروبا قبل فصل الشتاء.

وسيبحث المجتمعون الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تضخم متسارع مرتبط خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.ومن هنا كانت مشاركة إندونيسيا والهند والسنغال وجنوب إفريقيا والأرجنتين في القمة ، وهي اقتصادات ناشئة معرضة بشكل خاص لخطر نقص الغذاء وأزمة المناخ،وذلك من اجل صياغة ردود مشتركة على هذه التحديات.

وقال المستشار الالماني أولاف شولتز:"الحفاظ علی وحدة الغرب يعد اشارة واضحة للرئيس الروسي، جميع اعضاء مجموعة الدول السبع قلقون بشأن التحديات الاقتصادية".

وسيبحث المجتمعون الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تضخم متسارع مرتبط خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ومن هنا كانت مشاركة إندونيسيا والهند والسنغال وجنوب إفريقيا والأرجنتين في القمة، وهي اقتصادات ناشئة معرضة بشكل خاص لخطر نقص الغذاء وأزمة المناخ، وذلك من اجل صياغة ردود مشتركة على هذه التحديات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال:"إن دول مجموعة السبع تشترك في نفس الأهداف وهي قطع الأكسجين عن آلة الحرب الروسية، مع الاهتمام باقتصاداتنا. لقد عرّضت الحرب الروسية العالم للخطر، وأثرت على إمدادات الغذاء والوقود والأسعار والأمن.

وشهدت هوامش القمة لقاءات على مستوى الرؤساء المشاركين .من تلك اللقاءات اجتماع بين الرئيس الاميركي جو بايدن والمستشار الالماني أولاف شولتز، اعلن فيه بايدن عزم دول المجموعة حظر استيراد الذهب الروسي. من جهته، قال مسؤول اميركي كبير إن قمة مجموعة السبع يجب أن تتوصل الى مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا، وإظهارِ الدعم الجماعي لأوكرانيا.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستحظر مع واشنطن وطوكيو وأوتاوا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن ثمن السماح لبوتين بالانتصار في هذه الحرب سيكون أفدح بكثير مما تدفعه الدول الغربية الان على حد قوله.

وسيكون استمرار الدعم لأوكرانيا بعد دخول العملية العسكرية الروسية شهرها الخامس في صلب اجتماع مجموعة السبع، التي تضم ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكذلك على رأس جدول أعمال قمة لحلف شمال الأطلسي، ستعقد على مدى يومين في العاصمة الاسبانية مدريد بدءا من الثامن والعشرين من يونيو/حزيران الجاري. فهل هي قمم لاقامة تكتلات وأحلاف جديدة ضمن اللعبة الدولية الحالية وتقسيم النفوذ العالمي؟