السودان.. اللجنة العسكرية تبحث مع الآلية الثلاثية إنجاح الحوار الوطني

العالم - السودان

وعقد اجتماع، اليوم الأحد في القصر الجمهوري بالسودان، بين اللجنة العسكرية الثلاثية والآلية الثلاثية بكامل عضويتها.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية العميد الركن نبيل عبدالله علي، في تصريح صحفي، إن اللقاء يهدف للوقوف على جهود الطرفين في إجراء المشاورات مع القوى السياسية بغرض إنجاح عملية الحوار الوطني.

وأضاف أن اللجنة العسكرية الثلاثية عبرت عن شكرها وتقديرها للآلية الثلاثية على جهودها المتصلة بشأن المشاورات، وتيسير وتسهيل عملية الحوار الوطني بالسودان، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية شددت على أهمية عامل الوقت نظرا لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب إسراع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جلسات الحوار الوطني.

ولفت الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية، إلى أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون الحوار وطنيا، ويشمل جميع القوى السياسية التي ينبغي لها أن تشارك فيه، عدا حزب المؤتمر الوطني.