مجموعة السبع تطلق شراكة لجذب 600 مليار دولار للبنية التحتية بحلول 2027

العالم ـ الأميركيتان

أعلن بيان للبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن "دول مجموعة السبع أعلنت إطلاق بنية تحتية عالمية جديدة وشراكة استثمارية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد".

وتابع: "أطلق الرئيس بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع رسميا شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمية، والتي ستنفذ مشاريع رائدة لسد فجوات البنية التحتية في البلدان النامية، وتقوية الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي و"غيره من قادة مجموعة الدول السبع بإعلان رسمي عن إطلاق هذه المبادرة في المستقبل القريب جدا".

وتعتزم "الولايات المتحدة، في إطار المشروع الجديد، تخصيص 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية العالمية حتى عام 2027، و600 مليار دولار وبالتعاون مع شركاء في مجموعة السبع".

وفي نفس السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، ​أورسولا فون دير لاين​، أن "دول ​أوروبا​ ستحشد 300 مليار دولار بحلول عام 2027 للاستثمار في البنية التحتية العالمية"، موضحةً "أننا نستمع للدول النامية المستفيدة من برنامج تطوير البنية التحتية"، وأشارت إلى أن "مبادرة البنية التحتية العالمية ستشمل استثمارات الاقتصاد الأخضر في ​مصر​ ودول إفريقية".

ولفتت دير لاين، على هامش قمة ​​مجموعة السبع​​ في ​ألمانيا، إلى أن "مجموعة السبع تبحث مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب في أوكرانيا". كما ذكرت أن "المجموعة تدعم التحول للطاقة النظيفة في أرجاء العالم".