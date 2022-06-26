ايران تعلن دعمها إعادة فتح السفارات مع السعودية

العالم - ايران

وناقش الجانبان في الاجتماع الذي حضره ايضا وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" جرى مساء الاحد في طهران ، التطورات بالمنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واكد أمير عبداللهيان على دعم ايران لاستمرار الهدنة في اليمن وضرورة انهاء الحصار المفروض على هذا البلد. مشددا على أن الجمهورية الاسلامية تؤمن بأن حل مشاكل المنطقة ينبع من الداخل.

وثمن جهود العراق لتعزيز الحوار وتبني الدور البناء في المعادلات الاقليمية والحوار بين ايران والسعودية مؤكدا أن طهران تريد الخير للمنطقة وتدعم اعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين مع السعودية.

يذكر أن بغداد رعت 5 جولات مفاوضات بين ايران والسعودية حتى الان، وأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار طهران اليوم ملتقيا الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عقب زيارة اجراها للرياض.

من جهة ثانية أشار أمير عبداللهيان الى القواسم المشتركة بين ايران ومصر معتبرا أن تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران و القاهرة يصب بمصلحة المنطقة والعالم الاسلامي.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة قائمة حاليا على مستوى مكتب رعاية المصالح.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي على مكانة ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تطورات المنطقة وقربها من العراق مشددا على أن بلاده جادة في تنمية العلاقات الثنائية وستواصل دورها المطمئن في المنطقة.

الكاظمي شدد أيضا على ضرورة تطوير شامل للعلاقات ومعالجة المعوقات المحتملة، وأن العراق سيواصل جهوده الرامية الى ترسيخ الحوار والتعاون الاقليمي.