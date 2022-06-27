صنعاء: سفينة آتية من الإمارات تغادر شبوة بعد سرقة 400 ألف برميل نفط

العالم - اليمن

وقال مصدر خاص لوكالة "سبأ" اليمنية: "هذه السفينة كانت قد وصلت قبل أيام إلى ميناء رضوم آتيةً من دولة الإمارات".

وأشار المصدر إلى أنّ السفينة "حمّلت أكثر من 400 ألف برميل نفط خام بقيمة تزيد على 43 مليوناً و640 ألف دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما يعادل 49 مليار ريال وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحتلة".

ولفت المصدر إلى أنّ "نهب النفط الخام من اليمن يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط وثروات البلاد، واستمرارهم في قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات".

وأكد أنّ "أي إجراءات تتمّ عبر حكومة الخونة، سواء بالبيع أم التنازل أم النقل أم التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع، تعتبر إجراءات مرفوضة"، داعياً "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة".

يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من مغادرة سفينة عملاقة ميناء الشحر في حضرموت، في الـ 11 من حزيران/ يونيو الحالي، بعد نهبها أكثر من مليوني برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد على 270 مليون دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية.