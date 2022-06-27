الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء: سفينة آتية من الإمارات تغادر شبوة بعد سرقة 400 ألف برميل نفط

صنعاء: سفينة آتية من الإمارات تغادر شبوة بعد سرقة 400 ألف برميل نفط
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، أنّ السفينة "غولف ايتوس" غادرت اليوم الاحد ميناء "رضوم" في محافظة شبوة، بعد أن "نهبت كمية تزيد على 400 ألف برميل من النفط الخام".

العالم - اليمن

وقال مصدر خاص لوكالة "سبأ" اليمنية: "هذه السفينة كانت قد وصلت قبل أيام إلى ميناء رضوم آتيةً من دولة الإمارات".

وأشار المصدر إلى أنّ السفينة "حمّلت أكثر من 400 ألف برميل نفط خام بقيمة تزيد على 43 مليوناً و640 ألف دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما يعادل 49 مليار ريال وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحتلة".

ولفت المصدر إلى أنّ "نهب النفط الخام من اليمن يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط وثروات البلاد، واستمرارهم في قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات".

وأكد أنّ "أي إجراءات تتمّ عبر حكومة الخونة، سواء بالبيع أم التنازل أم النقل أم التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع، تعتبر إجراءات مرفوضة"، داعياً "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة".

يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من مغادرة سفينة عملاقة ميناء الشحر في حضرموت، في الـ 11 من حزيران/ يونيو الحالي، بعد نهبها أكثر من مليوني برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد على 270 مليون دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية.

روابط ذات صلة

السعودية تعزز من تواجدها العسكري في محافظة المهرة اليمنية

صنعاء: العدوان استهدف القطاع الصناعي كأداة من أدوات الحرب الإقتصادية

رئيسي: ندعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

وزير الدفاع اليمني يوجه رسالة تحذيرية للتحالف من خمس نقاط

الأمم المتحدة: قطع المساعدات في اليمن يعرض حياة الملايين للخطر 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا

أنقرة: مستعدون لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

بعد إعادة شحنتها.. اليونان: ناقلة النفط الإيراني يمكنها استئناف ملاحتها

ايران تعلن دعمها إعادة فتح السفارات مع السعودية

وزير خارجية إيران يزور تركيا غداً الاثنين

حزب الله: معاناة اللبنانيين تحتم الإسراع في التأليف