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بفوزه على نظيره الكويتي..

منتخب سوريا للناشئين يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

منتخب سوريا للناشئين يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تأهل منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم إلى الدور نصف النهائي ببطولة غرب آسيا المقامة في الأردن بفوزه على نظيره الكويتي في ختام الدور الأول.

العالم-رياضة

وسجل أهداف المنتخب السوري أحمد السقعان وكاوا عيسى وعمرو الصالح وهاشم حماني وليث البني في الدقائق 20 و22 و38 و45 و79.

وتصدر منتخب سوريا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات حيث فاز على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء بعد أن افتتح البطولة بالفوز على منتخب فلسطين بهدفين لهدف قبل أن يختتم هذا الدور بالفوز على منتخب الكويت.

وسيلتقي المنتخب السوري للناشئين في الدور القادم مع منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم.

ويتأهل الأول والثاني من مجموعتي البطولة إلى الدور نصف النهائي والمتأهلان يلعبان المباراة النهائية في الثلاثين من الشهر الجاري.

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بفوزه على نظيره الكويتي.. منتخب سوريا للناشئين يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا