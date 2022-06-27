سوريا تؤكد ضرورة تحقيق نصر إعلامي مع إيران لتعزيز النصر الميدني

العالم - خاص بالعالم

وقال "حبيب سلمان" عند استقباله رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "بيمان جبلي" الذي يزور العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اعلامي رفيع: "كما انتصرنا على الارض مصممون ان ننتصر أيضا في الفضاء، وبالتالي وجودكم اليوم في سوريا اعتقد سنتشارك الافكار وايضا سنتوصل الى اتفاقيات تدفع العمل الاعلامي المشترك بين سوريا وايران قدما الى الامام كي نعزز النصر الميداني بنصر اعلامي وكي نحصن هذا النصر ايضا، ونعلي قيم الحرية والسيادة التي يدافع عنها البلدان، وكما امتزجت دماؤنا في الميدان، ايضا امتزجت في الاعلام وسنكمل طريق النصر".

يذكر أن زيارة جبلي الى دمشق هي الأولى له بعد توليه منصبه، وسيبحث مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين، وكان في استقباله رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري "حبيب سلمان"، والسفير الايراني لدى دمشق "مهدي سبحاني".

ومن المقرر أن يرعى رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الاثنين ندوة تحت عنوان "معا ضد التطبيع"، ستقام في المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق.