قمة رباعية تجمع تركيا والسويد وفنلندا والناتو قريبا

العالم-تركيا

وأوضح قالن، في مقابلة مع قناة محلية، أن تركيا عقدت اجتماعين مع مسؤولين من السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما إلى الناتو.

وأضاف أن مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال، سيتوجه اليوم الاثنين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد الجولة الثالثة من هذه الاجتماعات.

وأكد أن تركيا لن تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مبيناً أن القمة الرباعية المرتقبة في مدريد ستكون على مستوى الزعماء.

وأشار إلى أن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد تنظيم "بي كي كي PKK" والتنظيمات التابعة له.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية على أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا من انضمام البلدين إلى الحلف، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.