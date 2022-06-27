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'اسرائيل'.. ستحلب بايدن لدى زيارته لها

'اسرائيل'.. ستحلب بايدن لدى زيارته لها
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتمدت "اسرائيل" سياسة التمسكن أمام الولايات المتحدة والاعلان عن انها تتعرض لخطر الوجود من أجل ابتزاز الادارة الأميركية والحصول على المزيد من الأموال.

العالم - الاحتلال

وافادت وسائل اعلامية ان "إسرائيل" ستطلب من الولايات المتحدة المزيد من المساعدات العسكرية وميزانية خاصة لأنظمة الدفاع مثل “القبة الحديدية” و” ديفيد سلينغ” وتمويلات لمشروع استكمال تطوير أسلحة الليزر، وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة لكيان الاحتلال في الشهر المقبل.

وتقدم الولايات المتحدة سنوياً 3.3 مليار دولار لـ"إسرائيل" على شكل مساعدات عسكرية، بما في ذلك 500 مليون دولار للبرامج التعاونية للدفاع الصاروخي.

وكشفت مصادر عسكرية أمريكية أن "إسرائيل" ستطلب حوالي 300 مليون دولار من الأموال الإضافية.

ومن المقرر أن يتوقف بايدن عند قاعدة جوية إسرائيلية، حيث سيتم عرض نماذج أولية لأنظمة الليزر.

ولا يرتبط طلب التمويل لقدرات الليزر مباشرة بشبكة دفاع جوي إقليمية تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأضافت المصادر أن "إسرائيل" ستثير خلال زيارة بايدن ضجة مفتعلة بشأن محاولة بعض الدول العربية الحصول على طاقة نووية، وقالت المصادر إن "إسرائيل" أعربت عن مخاوف مزعومة بشأن تحول برامج الطاقة إلى قوة نووية.

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