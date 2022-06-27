الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

خارجية السودان تبحث مع منسق توزيع لقاح كورونا تعزيز العمل المشترك

خارجية السودان تبحث مع منسق توزيع لقاح كورونا تعزيز العمل المشترك
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، تيد شيبان المُنسق العالمي لتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد.

العالم - السودان

وقال المنسق العالمي إن زيارته للسودان تأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل المشترك بين السودان والشركاء الدوليين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأوضح أن هؤلاء الشركاء ممثلين في مجموعة البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج تحالف اللقاحات GAVI يعملون مع السودان على توزيع لقاحات كورونا وتأمين وصولها للمواطنين، لاسيما أولئك الاكثر حاجة لها، في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، قدم الوزير شرحا لجهود الحكومة السودانية لضمان تطعيم المواطنين ضد كوفيد 19.

ولفت إلى أن حملة التطعيم تستهدف نصف سكان السودان، مشددا على عزم الحكومة على تذليل كافة العقبات.

في المقابل أكد شيبان على استمرار دعمهم لجهود السودان في التصدي للوباء عبر تعزيز الشراكة مع السلطات السودانية والعمل وفق أولوياتها مع تقديم المزيد من الدعم المالي والفني.

روابط ذات صلة

الشيف بوراك يطعم أطفال قرية سودانية

السودان..مليونية 30 يونيو ستحشد ضد نظام العسكر يوم الخميس

السودان.. اللجنة العسكرية تبحث مع الآلية الثلاثية إنجاح الحوار الوطني

ضبط ذخائر في الساحل الجنوبي لميناء سواكن السوداني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لدى لقائه بميقاتي.. هنية: نؤكد تضامننا مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية

تسجيل وفاة شخص واحد بكورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. تفاصيل إعدام سبعة جنود سودانيين في اثيوبيا

الخارجية الإيرانية: امريكا ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الانسان

اللواء باقري: عضوية الكيان الإسرائيلي في 'سنتكوم' تهديد للمنطقة

ما خفي اعظم.. هذا هو سر العلاقة بين 'جبهة النصرة' و'احرار الشام'