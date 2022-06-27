خارجية السودان تبحث مع منسق توزيع لقاح كورونا تعزيز العمل المشترك

العالم - السودان

وقال المنسق العالمي إن زيارته للسودان تأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل المشترك بين السودان والشركاء الدوليين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأوضح أن هؤلاء الشركاء ممثلين في مجموعة البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج تحالف اللقاحات GAVI يعملون مع السودان على توزيع لقاحات كورونا وتأمين وصولها للمواطنين، لاسيما أولئك الاكثر حاجة لها، في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، قدم الوزير شرحا لجهود الحكومة السودانية لضمان تطعيم المواطنين ضد كوفيد 19.

ولفت إلى أن حملة التطعيم تستهدف نصف سكان السودان، مشددا على عزم الحكومة على تذليل كافة العقبات.

في المقابل أكد شيبان على استمرار دعمهم لجهود السودان في التصدي للوباء عبر تعزيز الشراكة مع السلطات السودانية والعمل وفق أولوياتها مع تقديم المزيد من الدعم المالي والفني.