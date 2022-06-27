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الجعفري يوضح دور المغتربين في نقل حقيقة الحرب على سوريا

الجعفري يوضح دور المغتربين في نقل حقيقة الحرب على سوريا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سوريا في المجتمعات التي يعيشون فيها بكل الطرق المتاحة.

العالم - سوريا

وشدد الجعفري خلال استقباله وفداً من المغتربين أمس على ضرورة تنظيم عمل المغتربين في جمعيات أو روابط اغترابية توحد جهودهم وتوصل صوتهم إلى سلطات بلدان الاغتراب التي يعيشون فيها.

وشرح الجعفري للوفد الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على سوريا ولاسيما على العمل القنصلي في السفارات كإغلاق بعض السفارات السورية والقنصليات الفخرية في العديد من البلدان وإغلاق الحسابات المصرفية لبعض السفارات السورية في الخارج.

واستمع الجعفري إلى صعوبات العمل القنصلي التي يعانيها المغتربون السوريون في إنجاز المعاملات القنصلية في السفارات والقنصليات السورية في الخارج والحلول المقترحة.

حضر اللقاء مدير الإدارة القنصلية زياد زهرالدين ومدير مكتب نائب الوزير يامن يسوف ومن مكتب نائب الوزير نزار كبيبو.

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