هنية يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

العالم _ فلسطين

واستعرض هنية خلال اللقاء ما يجري في القدس من تهويد ومحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وبارك رئيس الحركة لميقاتي إعادة تكليفه رئيسًا للحكومة اللبنانية وحصوله على الاستحقاق الانتخابي، وتمنّى له التوفيق والتمكّن من تأليف الحكومة ونجاحها، والتوفيق في حل المشكلات القائمة في البلاد.

وشكر رئيس الحركة ميقاتي على التسهيلات التي قدّمها لوفد الحركة وزيارته إلى لبنان، سواء الزيارة الحالية أو الزيارات السابقة.

وبارك رئيس الحركة له بمناسبة نجاح اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا التي يرأسها لبنان، ونجاح لبنان في استحقاق رئاسة دورة جديدة، وأكد بأن انطباع الشعب الفلسطيني كان إيجابياً عن دور رئيس لجنة الحوار اللبناني د. باسل الحسن.

والثلاثاء الماضي، وصل هنية والوفد المرافق له، إلى بيروت، في زيارة لعدة أيام، يلتقي خلالها بمسؤولي الدولة والمرجعيات والفاعليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.