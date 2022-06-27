الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية الايراني أميرعبداللهيان والتركي جاويش أوغلو في انقرة

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين سيلتقي رئيسي خلال قمة بحر قزوين

شاهد بالفيديو.. ايران تطلق ثاني صاروخ 'ذوالجناح' الی مدار كوكب الأرض

الكاظمي يؤكد حرصه على تطوير التعاون بين العراق والكويت

الخارجية الإثيوبية: نرفض بشكل قاطع تحريف قوات الدفاع السودانية للحقائق

اندلاع حريق بقاعدة عين الاسد في العراق.. ما السبب؟

مكتب السيد السيستاني في لبنان ينفي امتلاكه صفحة بوسائل التواصل