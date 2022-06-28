بايدن يستعد لاعلان تمديد وجود القوات الأمريكية في بولندا

العالم - الأميركيتان

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "بايدن سيعلن عن تمديد الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في بولندا أثناء وجوده في مدريد لحضور قمة زعماء الناتو".

وأضافت أنه "من المقرر أن يكشف بايدن النقاب عن التمديد، بالإضافة إلى تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في دول البلطيق، كجزء من رحلته إلى أوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف التقرير أن بايدن قد يعلن أيضًا عن "إضافة سفينتين أخرتين إلى تواجد البحرية الأمريكية في محطة روتا البحرية في إسبانيا".