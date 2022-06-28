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خلال قمة الناتو..

بايدن يستعد لاعلان تمديد وجود القوات الأمريكية في بولندا

بايدن يستعد لاعلان تمديد وجود القوات الأمريكية في بولندا
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإعلان عن تمديد الوجود العسكري لبلاده في بولندا، خلال قمة الناتو المقرر إقامتها الثلاثاء في مدريد.

العالم - الأميركيتان

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "بايدن سيعلن عن تمديد الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في بولندا أثناء وجوده في مدريد لحضور قمة زعماء الناتو".

وأضافت أنه "من المقرر أن يكشف بايدن النقاب عن التمديد، بالإضافة إلى تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في دول البلطيق، كجزء من رحلته إلى أوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف التقرير أن بايدن قد يعلن أيضًا عن "إضافة سفينتين أخرتين إلى تواجد البحرية الأمريكية في محطة روتا البحرية في إسبانيا".

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