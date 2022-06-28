طهران تُفشل خطة اسرائيلية لتخريب العلاقات الايرانية التركية

العالم - مراسلون

بدعوة من الخارجية التركية، وزير خارجية ايران أمير عبد اللهيان التقى في العاصمة انقرة، مسؤولين اتراك.

الزيارة تأتي بعد ايام من مزاعم اسرائيلية تجاه طهران بالتخطيط لاستهداف اسرائيلين في تركيا، مزاعم اعتبرتها طهران سخيفة وتهدف لتخريب العلاقات الايرانية التركية، وهو ما يجعل توقيت الزيارة في غاية الاهمية وفق تقديرات المراقبين.

وقال اميرعبداللهيان و مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي: "تناولنا مع المسؤولين الاتراك جميع القضايا الثنائية والحكومة الايرانية حريصة علی علاقات مميزة مع تركيا، كان لقاء مثمر وتم وضع خارطة طريق رکزنا خلالها علی تطوير العلاقات بيننا وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية".

المباحثات التركية الايرانية تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية بما في ذلك الاوضاع الجارية في سوريا واليمن وفلسطين ،ملفات تسعى دبلوماسية البلدين للوصول لقواسم مشتركة فيها في وقت يحاول فيه الكيان الاسرائيلي عرقلة العلاقات بين البلدين.

زيارة وزير الخارجية الايراني تضمنت لقاءا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعيد اللقاء مع وزير الخارجية مولود تشاويش اوغلو وهو ما يؤشر لاهمية الزيارة والملفات التي ناقشتها.

زيارة وزير الخارجية الايراني الى انقرة وفق مايرى مراقبون تمثل عرقلة للمساعي الاسرائيلية بضرب العلاقة بين تركيا وايران، وتاكيدا على مساحات العمل المشترك بين انقرة وطهران.