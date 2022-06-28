لأول مرة؛ وزير الدفاع الروسي يتجول في الاراضي الاوكرانية

في تطور جديد ولأول مرة منذ نشوب الحرب شهدت الاراضي الاوكرانية جولة روسية. حيث تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو جنود الروس على الخطوط الأمامية. فيما تباينت ردود الأفعال بين المؤيدة والمناهضة. وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وزير الدفاع يزود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل يومي بتقارير حول سير العمليات. وحسب مصادر اعلامية منذ نهاية الشهر الماضي دخل الجيش الروسي المرحلة "ب" من العمليات العسكرية إثر إعلان التركيز على العملیات فی إقليم دونباس.

اوکرانیاً أعلنت قیادات الجيش في كييف عن وصول سفن حربية وزوارق من الولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في حماية سواحل البلاد في أوديسا على البحر الأسود. ويأتي الاعلان قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر انعقادها في مدريد يوم الثلاثاء. واعتبر المراقبون أن التصرفات الامريكية والاوروبية تكون في سياق تزايد الدعم اللوجستي لاوكرانيا امام روسيا.

التطورات السريعة والمتتالية تأتي في ظل الاعلان الروسي عن اقتراب سيطرة قواتها بشكل كامل على لوغانسك أمر متوقع بالنسبة إلى سير العمليات العسكرية في الجبهة الأوكرانية خلال الأيام والساعات الأخيرة.

فيما تقول كافة اطراف الصراع بأن الخيار العسكري ليس حلاً للأزمة الا ان مجری الاحداث يظهر تغييب الخيار العسكري لتسجيل انجازات علی أرض الميدان ستسخدم كورقة ضغط ورابحة بأي مفاوضات مختلفة.