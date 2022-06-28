التصديق على القراءة الأولى لحل 'الكنيست' الاسرائيلي غدا الأربعاء

العالم - الاحتلال

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير، أنه "من المتوقع أن تجتمع لجنة الكنيست في الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، لإعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والنهائية".

وأشارت الهيئة إلى أنها "ترجح أن يتم التصويت النهائي على مشروع قانون حل الكنيست، غدًا الأربعاء".

وأضافت "تستمر المشاورات بين الائتلاف والمعارضة، حيث لم حدد موعد للانتخابات حتى الآن، فيما جرى طرح مقترحين: الأول أن تكون الانتخابات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والثاني أن تكون الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

يشار إلى أنه في حال فشل الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تفاهمات نهائية حول موعد الانتخابات قبل طرح قانون حل الكنيست في القراءتين الثانية والنهائية؛ فإن تحديد الموعد سيحال إلى "الهيئة العامة للكنيست".

و"الهيئة العامة للكنيست" هي الهيئة الرئيسية له، وفيها تتخذ القرارات النهائية بكل ما يخص المواضيع التي تتم مناقشتها، وتتكون من 120 عضو كنيست، "إلا أن حضور جميع أعضاء الكنيست ليس ضروريًّا من أجل القيام بواجباتها"، وفق تعريفها الرسمي.

وكان كنيست الاحتلال، صوّت الأربعاء الماضي، على حلّ نفسه في خطوة أولية، نحو إجراء انتخابات مبكرة ستكون الخامسة منذ نيسان/ إبريل 2019.