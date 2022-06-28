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بالفيديو.. مساعي عراقية للتقريب بين ايران والسعودية

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي واثق الجابري ان الشعب العراقي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل قاطع والقرار البرلماني صدر بتجريم التطبيع.

العالم - خاص بالعالم

وقال الجابري ان مجموعة من القوى السياسية اجمعت وجمعت مجموعة من التوقيعات لمنع رئيس الوزراء من عقد او ابرام اي اتفاقية وانه حكومة تصريف اعمال ولا يحق له ابرام الاتفاقيات او اجراء التعهدات.

ويعتقد المحلل السياسي ان الحكومة العراقية ربما ارادت ان توضح للطرفين السعودية وايران ومضى بمساعيه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

واشار الى ان السعودية بدأت في الاونة الاخيرة بدأت تقتنع ان هذه الحروب انهكتها والحرب على اليمن طالت 7 سنوات وكانت هي الخاسر الاكبر بهذه النزاعات.

واضاف ان مواقف الرياض تجاه امريكا بدأت مؤخرا في التغيير وبدأت في التيقن ان امريكا ليست حليفة لاحد وانما لمصالحها فقط.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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