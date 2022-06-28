هل فتحت زيارة الكاظمي على تطور في مسار الحوار الايراني السعودي؟

العالم – ما رأيكم

ويشار اكاديميون الى ان هناك هواجس كثيرة في المنطقة من تداعيات زيارة بايدن والمطالب التي سيحملها للقيادة السعودية او لدول الخليج الفارسي بشكل عام.

ويؤكد الباحثون السياسيون على ان التحرك العراقي في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت انه يأتي قبل زيارة بايدن معتقدا ان التوقيت مرتبط بارادتين او 3 ارادات والارادة الاولى هي السعودية وانه كان هناك توافق قبل توجه الكاظمي من السعودية ثم الى ايران وان الرياض تريد ان تستكمل الحوار مع ايران وهذا لن يحدث اذا حقق بايدن ما يريده.

ويضيف الباحثون ان الارادة الثانية هي الارادة العراقية وهذا لان العراق يريد ان يكون له دورا فاعلا في المنطقة وان يكون مقربا بين دول المنطقة فيما ان الارادة الثالثة هي الارداة الايرانية بطبيعة الحال ان ايران ترحب بهذا التحرك لان هذا الامر .قد يحبط جزء من مشاريع بايدن.

كما يؤكد محللون سياسيون ان الشعب العراقي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل قاطع والقرار البرلماني صدر بتجريم التطبيع.

ويقول باحثون ان مجموعة من القوى السياسية اجمعت وجمعت مجموعة من التوقيعات لمنع رئيس الوزراء من عقد او ابرام اي اتفاقية وانه حكومة تصريف اعمال ولا يحق له ابرام الاتفاقيات او اجراء التعهدات.

ويعتقد محللون سياسيون ان الحكومة العراقية ربما ارادت ان توضح للطرفين السعودية وايران ومضى بمساعيه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ويشير الباحثون الى ان السعودية بدأت في الاونه الاخيرة بدأت تقتنع ان هذه الحروب انهكتها والحرب على اليمن طالت 7 سنوات وكانت هي الخاسر الاكبر بهذه النزاعات.

ويضيف الباحثون ان مواقف الرياض تجاه امريكا بدأت مؤخرا في التغيير وبدأت في التيقن ان امريكا ليست حليفة لاحد وانما لمصالحها فقط.

ويؤكد باحثون بالشؤون الدولية الى ان هناك ظروف اجبرت السعودية على التعامل مع ايران وذلك بناء على التجارب السابقة بانها لا تستطيع ان تؤثر على قواعد الحروب في المنطقة.

ما رأيكم:

ما اهمية مباحثات الكاظمي في طهران وما حققت من اهداف؟

كيف ستنعكس على العلاقات الثنائية والوضع الاقليمي؟

هل فتحت الزيارة على تطور في مسار الحوار الايراني السعودي؟

اي تأثير للزيارة على الملفات الاقليمية قبيل زيارة بايدن للمنطقة؟