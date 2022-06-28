قطر تصدر بيانا حول استضافة محادثات غير مباشرة لالغاء الحظر عن ايران

العالم - قطر

وقال بيان للخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، "ترحب قطر باستضافة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية منسق الاتحاد الأوروبي".



وتابع البيان، "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استعداد قطر التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح".



وأعرب عن "أمل قطر في أن تنتهي جولة المحادثات بنتائج إيجابية تسهم في إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، بما يسهم في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقا أرحب للتعاون الإقليمي والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري الى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة الرامية الى الغاء الحظر.

ونشر السفير الايراني في الدوحة حميد رضا دهقاني بودة صورة عن وصول علي باقري الى مطار الدوحة مقدما ترحيبه بقدوم باقري والوفد المرافق له "دون اطلاق احكام مسبقة وابداء التشاؤم أو التفاؤل غير الواقعي" متمنيا لهم النجاح في مهمتهم الهامة لتامين مصالح الشعب الايراني العظيم.

هذا وقد اجرى المبعوث الاميركي الخاص بشأن ايران روبرت مالي الذي وصل الى قطر ايضا ، مباحثات اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ومن المقرر ان تبدأ هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع اميركا من اجل انهاء الحظر، اليوم الثلاثاء في الدوحة، وقد اعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان هذه الجولة من المفاوضات ستكون غير مباشرة وبتسهيل من الاتحاد الاوروبي.