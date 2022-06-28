خاص: تفاصيل الفيديو الذي عرضته القسام للجندي الإسرائيلي الأسير

العالم - مراسلون

وقالت مراسلتنا: ان الكتائب تعمدت تصوير الفيديو من خلال إظهار شاشة التلفاز فيه، لكي تؤكد المقاومة على أن الفيديو كان حديث التصوير.

وأضافت، أنه تم تصوير الفيديو بتاريخ 21 يونيو، اي قبل أسبوع من الآن، حيث ان الصورة المعروضة في الفيديو لشاشة التلفاز تبين"افتتاح أعمال النسخة الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي"، وهو ما نشرته المقاومة من أجل قطع الطريق أمام أي تأويل أو تفسير لقلب الحقائق او محاولة لاظهار أن التصوير قديم.

ونوهت مراسلتنا الى ان الهدف من هذا الفيديو يأتي لتحريك المياه الراكده بخصوص ملف الاسرى.

وكانت قد نشرت كتائب الشهيد القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد للجندي في جيش الاحتلال، الأسير لديها في قطاع غزة هشام السيد.



وظهر الأسير الإسرائيلي هشام السيد موصولا بأجهزة التنفس، ولم توضح القسام شيئا عن وضعه الصحي. وكانت كتائب القسام قد أعلنت الإثنين الماضي عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى القسام.

وأكد الناطق العسكري باسم الكتائب أن تردي صحة أحد أسرى الكيان لدى كتائب القسام واعدا بنشر فيديو له خلال الساعات القادمة لتأكيد الخبر.



وتحتجز كتائب القسام أربعة جنود من قوات الاحتلال، منهم جنديان أُسرا خلال العدوان على غزة عام 2014، أما الآخران فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة، مشددة على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لن يحصل على معلومات عنهم دون “دفع الثمن”.

ووفق ما سبق أن أعلنته كتائب القسام؛ فإن الجنود الصهاينة الأسرى هم: هدار غولدن وشاؤول آرون وأسرا خلال العدوان على غزة 2014، و"أفيرا مانغستو" وهشام السيد وعبر كل منهما منفردًا إلى قطاع غزة عامي 2014 و2015.

تفاصيل اخرى في الفيديو المرفق ...