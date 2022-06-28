رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني ينهي زيارته لدمشق بلقاء وزيرة الثقافة

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وقال الدكتور جبلي:" تطرقنا الى الأبعاد المشتركة الثقافية والحضارية بين إيران وسوريا كما تطرقنا الى أمور ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

ولفت الدكتور جبلي الى أن:"كلا البلدين عازمين على تعزيز العلاقات الثقافية لايجاد الأرضية المناسبة لارتقاء المناسبات والعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وكل الأرضيات من أجل التعاون بين البلدين".





وزيرة الثقافه السورية اشارت الى ان هدف الحرب على سورية محو الهوية الوطنية وفك الارتباط بين دمشق و حلفائها، موكدة على ان ذلك لن يحدث، مشيرة الى انه تم الاتفاق على اليه عمل مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعه سابقا في المجال الثقافي.



وقالت وزيرة الثقافه السورية لبانا مشوح:"بحثنا في كل التفاصيل تفاصيل التعاون الثقافي هذا التعاون الذي لابد أن يرتقي الى رتبة التعاون السياسي وان يلبي الارادة السياسية في كلا البلدين، تعاون لابد منه لان علاقة الشعبين علاقة تاريخية.





لقاءات مكثفه عقدها الوفد الايراني على مدار يومين، التقى خلالها بالمسؤولين السوريين، حيث جرى الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الاعلامية والثقافيه بين البلدين لتصل الى مستوى السياسية.

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