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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أکثر من 100 فرد وکيان في روسيا وتحظر الواردات الجديدة من الذهب الروسي

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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