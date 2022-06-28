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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يعزي الحكومة والشعب الأردني ولا سيما أسر الضحايا والمصابين الاردنيين والاجانب بحادث ميناء العقبة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أکثر من 100 فرد وکيان في روسيا وتحظر الواردات الجديدة من الذهب الروسي
وزير الدفاع الايراني: تعاون ايران وباكستان في المجالات الدفاعية المختلفة بامكانه ان يساعد بشكل فاعل في تحسين الوضع الامني لمنطقة غرب آسيا
كتائب القسام تعرض مشاهد للأسير الجندي الإسرائيلي لديها هشام السيد بعد أن طرأ تدهور على وضعه الصحي
ا ف ب:محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين أدينوا بـ"الارهاب"
مستشار كبير للرئيس الاميركي: واشنطن ستعلن الاربعاء في قمة الناتو عن تعزيز طويل الامد لحضورها العسكري في اوروبا وخصوصا في شرقها
رئيس اللجنة العسكرية الوطنية اليمنية اللواء الركن يحيى الرزامي: اللجنة ماضية في استكمال النقاشات بشأن متابعة الخروقات وفتح الطرقات
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: نشيد بالمبادرات التي أعلنتها اللجنة العسكرية الوطنية بشأن فتح طرقات في المرحلة الاولى ضمن مسار الهدنة
مراسل العالم: لافروف يؤكد انه كلما ازداد ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا كلما امتدت الأزمة
ا ف ب عن الكرملين: الهجوم في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يعزي الحكومة والشعب الأردني ولا سيما أسر الضحايا والمصابين الاردنيين والاجانب بحادث ميناء العقبة
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.