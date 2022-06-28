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قيادي في أنصارالله: خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة

قيادي في أنصارالله: خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو في المكتب السياسي لأنصار الله، أن التحركات الأمريكية، لا تزال تحيك المؤامرات العدوانية لإفشال الهدنة الإنسانية في اليمن.

العالم- اليمن

وأوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، أن التصعيد للأدوات الأمريكية “السعودية والإماراتية”، من خلال التعنت والتنصل في تنفيذ بنود الهدنة، التي جاءت على مراعاة الجوانب الإنسانية.

وأفاد القحوم، في تغريدتين له على “تويتر” رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية”، أن الشعب اليمني يعي خطورة التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وحضرموت، وفي مناطق أخرى تمثل رأس حربة لتحالف العدوان.

ولفت إلى أن خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة، منوها أن تحالف العدوان الذي أعلن الحرب على اليمن من واشنطن، لن يتمكن من تحقيق مشاريعه الشيطانية، وعليهم الإدراك بأن 8 سنوات كافية للاعتبار إن كانوا يعتبرون.

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