بوتين: موسكو لديها اتصالات مع جميع القوى السياسية في أفغانستان

العالم ـ روسيا

وقال بوتين خلال لقاء مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن: "لدينا اتصالات مع كل القوى السياسية في هذا البلد"، مذكرا بحضور وفد يمثل أفغانستان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

كما أشار الرئيس إلى أن جميع المجموعات العرقية الممثلة في أفغانستان يجب أن تشارك مشاركة كاملة في إدارة البلاد.

وأضاف بوتين "ننطلق من فرضية أن جميع المجموعات العرقية الممثلة في أفغانستان، كما قيل من قبل، يجب أن تشارك مشاركة كاملة في حكم البلاد. وسنواصل العمل في هذا السياق".

ويتواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه لإجراء مفاوضات مهمة مع نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن، سيغادر بعدها إلى تركمانستان للمشاركة في أعمال قمة بلدان منطقة بحر قزوين.