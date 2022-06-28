امير عبداللهيان: الوجود الصهيوني لا يحقق سوى الفتن والفوضى في المنطقة

العالم - ايران

وفي مدونة له على موقع انستغرام، اشار امير عبداللهيان الى زيارته امس لانقرة واللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اضافة الى حضوره اجتماع وزراء خارجية بحر قزوين في تركمانستان اليوم الثلاثاء.

وكتب وزير الخارجية الايراني: خلال اللقاء مع اردوغان امس، ابلغته تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية، كما وجهت اليه لزيارة طهران بهدف عقد اجتماع لجنة التعاون العليا بين البلدين.

ضرورة تجنب كافة الخيارات العسكرية بسوريا

واضاف : حول الوضع السوري، قلت للسيد اردوغان باننا نؤكد على الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتقليل مخاوف تركيا الامنية، كما جددت التنويه الى ضرورة تجنب كافة الخيارات العسكرية واستعدادنا لتسهيل الحوار الذي يحقق النتائج المنشودة في هذا الخصوص.

وتابع امير عبداللهيان : على صعيد المشتركات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، ذكّرت رئيس جمهورية تركيا بالتحركات الاخيرة من جانب الكيان الصهيوني، واكدت بان وجوده في المنطقة لن يحقق سوى اثارة الفتن والفوضى.

اردوغان ابلغ في هذا اللقاء، بحسب امير عبداللهيان، تحياته الى كبار المسؤولين الايرانيين؛ مشيدا بنهج حكومة الجمهورية الاسلامية لتعزيز التعاون مع دول الجوار، ومتطلعا الى زيارة طهران قريبا.

وختم وزير الخارجية مدونته، بالقول : ان اردوغان اكد على اهمية القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الاقصى بالنسبة لتركيا؛ داعيا الى تماسك المسلمين في هذا الخصوص.

تواجد الكيان الاسرائيلي كان وسيظل بالتأكيد مشؤوما لدول المنطقة

وفي منشور ثان كتب امير عبداللهيان على موقع انستغرام حول لقائه وزير الخارجية التركي: سافرت إلى تركيا بدعوة من وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو. لقد اكدت سواء في تصريح للصحفيين او المحادثات الثنائية بان تعزيز وتوسيع العلاقات مع تركيا مدرج في جدول اعمال الجمهورية الاسلامية الايرانية في إطار سياسة محورية الجوار.

وأضاف: "خلال زيارة السيد تشاووش اوغلو لطهران ، عرضت عليه إعداد خارطة طريق شاملة وطويلة الأمد ، وخلال زيارتي لتركيا ، قدمنا ​​اقتراحنا خطيا تحت عنوان التعاون الشامل وطويل الأمد في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والعسكرية والدفاعية والسياحية. نحن متفقون في الراي على صياغة هذه الوثيقة.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي الايراني انه "في هذا الاجتماع جرت مشاورات مفيدة حول كيفية تبادل السجناء والمجرمين وتسهيل الشؤون القنصلية".

وقال وزير الخارجية: "ناقشنا بصراحة مع اخي العزيز تشاووش اوغلو حساسيات إيران بشأن تواجد الكيان الصهيوني وأوضحت له أن تواجد هذا الكيان كان وسيظل بالتأكيد مشؤوما لدول المنطقة، رغم اننا نعتقد أن تركيا لم تتخل أبداً عن مسالة تحرير القدس ولن تتخلى إن شاء الله.