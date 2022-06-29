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أكد ان عمّان تريد علاقات طيبة مع طهران

الصفدي: لن يكون هناك اي تحالف عسكري مع "اسرائيل"

الصفدي: لن يكون هناك اي تحالف عسكري مع
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن يدعم كل طرح يدفع باتجاه عمل عربي مؤسساتي مشترك في مواجهة التحديات، مؤكدا عدم وجود أي طرح بشأن تحالف عسكري يضم "إسرائيل".

العالم - الأردن

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:" ننسق لتقديم طرح عربي مشترك ينسجم مع الاحتياجات والأولويات، وهناك حاجة لعمل مشترك في مواجهة تحديات تتعاظم وهذا ما سنثيره مع الولايات المتحدة".

وأكد وزير الخارجية الأردني ان عمّان تريد علاقات طيبة مع إيران وأنه "لابد من حوار يعالج كل أسباب التوتر" حسب قوله.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أنه " ليس هناك أي حديث عن تحالف عسكري تكون إسرائيل جزءا منه خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن للمنطقة".

وواصل: "لا بد من إيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق المفاوضات عبر جهد إقليمي دولي حقيقي" و"لم يطرح علينا أي شيء عن تحالف عسكري يضم إسرائيل في هذه المرحلة".

وأشار الصفدي إلى أنه "لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية وينبغي إطلاق جهد حقيقي لحلها".

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