شاهد.. ما الواقع الاوروبي الخطير الذي دفع باستئناف مفاوضات رفع الحظر عن ايران؟

خاص بالعالم

وقال ابشناس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان عدة تحقيقات وتحليلات اجريت خلال الاسابيع الماضية من قبل مراكز الدراسات الاوروبية، اظهرت ان دول منطقة الخليج الفارسي لا تستطيع انتاج النفط بشكل كبير جداً، مشيراً الى ان هذا ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اللذين قالا ان الدول العربية تنتج بأقصى حد ممكن.

واوضح ابشناس: ان فكرة زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للدول النفطية من اجل دفعها لزيادة النفط وخفض سعره، لن تنجح بحسب هذه الدراسات، مشيراً الى ان اسعار الطاقة في العالم مردّه ليس عدم وجود النفط او الغاز، باعتبار ان كل الدول تبذل اقصى جهدها لانتاجهما، وانما القلق يسود اوروبا هو وصول موعد بدء شراء النفط لفصل الخريف بالنسبة لاوروبا وامريكا حيث سترتفع الاسعار بشكل جنوني اذا لم يكن هناك امر يهدئ الوضع النفسي للاسواق ويثبت الاسعار.

واكد ابشناس، ان وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لم يأت بطلب من ايران، وانما بطلب اوروبي، في وقت جرت مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس من اجل استئناف المفاوضات مع ايران، متجاوزين العرقلة الاسرائيلية التي كانت تضع العصي في طريق المفاوضات، مشيراً الى ان بوريل اطلع الايرانيين بان الاوروبيين توصلوا الى نتيجة مع الامريكيين الذين وافقوا على كل ما تريده ايران، ولهذا استئنفت المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا في الدوحة بطلب ايراني، لحسم كل النقاط العالقة مع الجانب الامريكي.