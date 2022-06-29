سوريا تعلن استثناء الأطباء من الدعم الحكومي بمعيار محدد

العالم-سوريا

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن الاستثناء يتضمن الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة الأطباء.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستثناء تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات الاعتراض تدرس من قبل المختصين في نقابة الأطباء لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت بداية الاسبوع الجاري عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي يتعلق بالصيادلة وأطباء الأسنان الذين مارسوا المهنة لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة.

المصدر: سانا