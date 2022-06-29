الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان..

سوريا تعلن استثناء الأطباء من الدعم الحكومي بمعيار محدد

سوريا تعلن استثناء الأطباء من الدعم الحكومي بمعيار محدد
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على التوجهات الحكومية ومعايير الإدارة الإلكترونية المتكاملة لمنظومة الدعم الحكومي التي تم تنفيذها في الوزارة.

العالم-سوريا

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن الاستثناء يتضمن الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة الأطباء.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستثناء تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات الاعتراض تدرس من قبل المختصين في نقابة الأطباء لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت بداية الاسبوع الجاري عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي يتعلق بالصيادلة وأطباء الأسنان الذين مارسوا المهنة لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة.

المصدر: سانا

تصنيف :

روابط ذات صلة

محافظة ريف دمشق: أين ذهبت 168 ألف ليتر من المازوت؟

غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا

روسيا تحمّل أمريكا مسؤولية أزمة الغذاء والوقود في سوريا

سوريا.. عودة التيار الكهربائي للمحافظات تدريجياً بعد انقطاع عام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-06-2022

حملة امنية واسعة ضد مهربي الوقود في العراق.. هذه نتائجها

غريب آبادي: اميركا وراء كل الجرائم الارهابية المرتكبة في ايران

Sharp Boys تخترق موقعا سياحيا للكيان الصهيوني

ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا

على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.. سوريا تعلن استثناء الأطباء من الدعم الحكومي بمعيار محدد