الصين تحذر الناتو من التذرّع بأوكرانيا

العالم - أسيا والباسفيك

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".

وأضاف أن "توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا وإنما زرع بذور الصراع".

وتابع أن "الحرب الباردة انتهت منذ فترة طويلة وبات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة وفقا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة".