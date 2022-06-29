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الصين تحذر الناتو من التذرّع بأوكرانيا

الصين تحذر الناتو من التذرّع بأوكرانيا
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "إلى عدم استخدام الأزمة في أوكرانيا لتأجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة، وإلى إعادة النظر بمواقفه التخلي عن عقلية المواجهة مع الجميع.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".

وأضاف أن "توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا وإنما زرع بذور الصراع".

وتابع أن "الحرب الباردة انتهت منذ فترة طويلة وبات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة وفقا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة".

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