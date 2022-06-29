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"الجهاد" تنعى الشهيد "مرعي" وتقول إنه أحد مجاهدي كتيبة جنين

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الأربعاء، الشهيد محمد ماهر مرعي، وقالت إنه أحد مجاهدي "كتيبة جنين" في وحدة "الإرباك الليلي".

العالم- فلسطين

وشددت الحركة، في بيان لها، أن "جنين وكتيبتها المجاهدة تشكلان رأس حربة، وأنموذجًا مبهرًا من التضحية والمقاومة، والتصدي بكل قوة وعنفوان للاحتلال الذي يواصل اقتحامه للمدن والقرى".

واستشهد "مرعي" خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"حي مراح" في مدينة جنين، فجر اليوم.

وأكدت "الجهاد" أن "دم الشهداء الطاهر هو خط سيرها ودليلها، على طريق حرية وكرامة الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أن "المعركة المستمرة بين تمام الحق وتمام الباطل؛ تثبت إرادة شعبنا وإصراره الكبير على استعادة حقوقه، ومواجهة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين".

واستشهد الشاب محمد ماهر مرعي (25 عامًا)، جراء إصابته برصاصة في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال للحي الشرقي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشُكلت "كتيبة جنين"، في مخيم جنين، في أيلول/ سبتمبر 2021، في أعقاب عملية "نفق الحرية"، التي نجح خلالها ستة أسرى (محمود العارضة، محمد العارضة، مناضل نفيعات، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي) في التحرر من سجن جلبوع.

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"الجهاد" تنعى الشهيد "مرعي" وتقول إنه أحد مجاهدي كتيبة جنين