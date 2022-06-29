"حماس" تنعى الشهيد محمد مرعي وتجدد عهد الوفاء للشهداء

العالم- فلسطين

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها إنها تجدد عهد الوفاء للشهداء، بمواصلة طريق المقاومة، حتى تتحقق الآمال بطرد الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين، وانتزاع الحقوق، وتحرير الأرض والمسرى".

وترى "حماس" أن الشهيد "مرعي" ينضم إلى قافلة شهداء فلسطين الأبرار، الذين تشكل دماؤهم الطاهرة وتضحياتهم البطولية وقودًا للشعب الفلسطيني في مقاومته المستمرة، ضد هذا العدو المجرم وقطعان مستوطنيه.

وأشادت "حماس" بـ"جماهير الشعب الفلسطيني الصامد المجاهد في جنين ومخيمها المقاوم"، مؤكدةً على أنها "تشد على أياديهم لمزيد من الثبات والبطولة في التصدي ومقارعة العدو الصهيوني".

واستشهد الشاب محمد ماهر مرعي (25 عامًا)، جراء إصابته برصاصة في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال للحي الشرقي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وباستشهاد الشاب مرعي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في محافظة جنين، منذ بداية العام الجاري، إلى 27 شهيدًا.