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الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد محمد مرعي في جنين

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

شيع المئات من الفلسطينيين في مدينة جنين جثمان الشهيد محمد مرعي والذي سقط برصاص الاحتلال اثناء عملية اقتحام للحي الشرقي في المدينة وكانت الخارجية الفلسطينية ادانت اعدام الشهيد مرعي معتبرة ان الاحتلال يزيد في جرائمه بسبب غياب العقاب الدولي له .

العالم - مراسلون

في جنين لم يتبدل المشهد، المئات من الفلسطينيين خرجوا وسط المدينة يشيعون شهيدا جديدا سقط برصاص قوة اسرائيلية وصلت في الفجر قبل ان تضيء شمس النهار على جنين ، الشهيد محمد مرعي تلقى رصاصة اسرائيلية من قناص سرائيلي اثناء مواجهات مع الجيش الاسرائيلي شهدها الحي الشرقي ، الخارجية الفلسطينية ادانت ما وصفته باعدام الشاب مرعي معتبرة ان الاحتلال الاسرائيلي بات يجاهر بجرائمه نتيجة غياب العقاب .

الاحتلال الاسرائيلي فجرا ايضا اقدم على اعتقال 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم اربعة من طلبة جامعة النجاح في مدينة نابلس، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ادعى بان المعتقلين كانوا مطلوبين لاجهزته الامنية بدعوى مشاركتهم باعمال مقاومة وبانه تم تحويلهم للتحقيق في المراكز التابعة لجهاز الامن العام الشاباك.

الاحتلال يعتمد سياسة الخطوة تلو الخطوة في محاربة المقاومة في جنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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