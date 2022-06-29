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هنية: المقاومة الشاملة الخيار الاستراتيجي للتعامل مع الاحتلال

هنية: المقاومة الشاملة الخيار الاستراتيجي للتعامل مع الاحتلال
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رفض التوطين والوطن البديل، مشددا على حق العودة وحقوق اللاجئين، وعدّ المقاومة الشاملة الخيار الاستراتيجي للتعامل مع غطرسة الاحتلال.

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال لقاء هنية ووفد قيادة الحركة العديد من المفكرين والشخصيات القيادية -من أقطار عربية متعددة- المشاركة في المؤتمر القومي الإسلامي الذي عقد في لبنان.

ووضع هنية الشخصيات في صورة التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بالقدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال السيطرة على المسجد دينيًا وتقسيمه زمانًا ومكانًا.

واستعرض رئيس الحركة خلال اللقاء المتغيرات الإقليمية والمخاطر المحدقة بالقضية الناجمة عن التطبيع وتأثيراتها السياسية عليها، إلى جانب محاولات الاحتلال نهب وسرقة ثروات الأمة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإسلامي للوقوف صدًا منيعًا أمام هذه المخاطر.

وتطرق إلى اللقاءات التي أجراها في لبنان مع القيادات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين.

وأشار إلى المخاطر التي تواجه أهالي قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس وال ٤٨ والشتات الناجمة عن الحصار الظالم وسياسة الاستيطان، وتأثيرها على الفلسطينيين، مطالبًا بإنهاء كل الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

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