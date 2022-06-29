وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الاتفاق النووي

العالم - إیران

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية ، مساء اليوم (الأربعاء) ، أن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، استعرض وزير الخارجية القطري ، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني ، العلاقات الثنائية ، وآخر المستجدات في المنطقة ، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي ، وناقش مع وزير الخارجية الايراني القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المكالمة الهاتفية في الوقت الذي التقى فيه علي باقري كني كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة.

بعد انقطاع دام عدة أشهر في محادثات فيينا ، بدأت الثلاثاء محادثات الغاء الحظر في العاصمة القطرية الدوحة ، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وإيران والولايات المتحدة. وفي السياق ذاته ، التقى علي باقري كبير مفاوضي جمهورية إيران الإسلامية ، وإنريكي مورا ، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق مفاوضات الغاء الحظر في الدوحة بقطر وعقدا جولة من المحادثات.